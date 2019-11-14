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haberi: Akılalmaz olay! banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Avusturalya’nın Melbourne kentinde yaşanan olayı şaşkına çevirdi. 23 yaşındaki genç model Erin Langmaid, iki hafta önce hayatının şokunu yaşadı. Hayatı rutin bir şekilde devam eden ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Langmaid, iki hafta önce evinin banyosuna girdi. Ancak ünlü modelin hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Bir anda çığlıklar atmaya başlayan genç model hayatının şoku ile karşı karşıya kalmıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:21
Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Ünlü model banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Avusturalya'nın Melbourne kentinde akılalmaz bir olayı yaşandı! 23 yaşındaki model Erin Langmaid iki hafta önce evinin tuvaletine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve rutin bir şekilde düzenine devam eden genç modelin banyodan çıktığında hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Çünkü genç kadın, karnında büyüme olmamasına ve hiçbir belirti göstermemesine rağmen hamileydi.

Bebeğini dünyaya getirene kadar hamile olduğundan bihaber olan model, çoğu gebe gibi sabah bulantıları yaşamadı, aşermedi, karnı şişmedi ya da kendini hasta hissetmedi. İşte akılalmaz son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Ünlü model banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı
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