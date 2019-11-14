Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Ünlü model banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Avusturalya'nın Melbourne kentinde akılalmaz bir son dakika olayı yaşandı! 23 yaşındaki model Erin Langmaid iki hafta önce evinin tuvaletine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve rutin bir şekilde düzenine devam eden genç modelin banyodan çıktığında hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Çünkü genç kadın, karnında büyüme olmamasına ve hiçbir belirti göstermemesine rağmen hamileydi.

Bebeğini dünyaya getirene kadar hamile olduğundan bihaber olan model, çoğu gebe gibi sabah bulantıları yaşamadı, aşermedi, karnı şişmedi ya da kendini hasta hissetmedi. İşte akılalmaz son dakika haberinin detayları…