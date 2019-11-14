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Son Dakika: MSB duyurdu! Terör saldırısı son anda önlendi

MSB:Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:12
Son Dakika: MSB duyurdu! Terör saldırısı son anda önlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakia açıklamada; Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi

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Son Dakika: MSB duyurdu! Terör saldırısı son anda önlendi
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