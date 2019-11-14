Son Dakika: MSB duyurdu! Terör saldırısı son anda önlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakia açıklamada; Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi. pic.twitter.com/D80ksJDDOl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi