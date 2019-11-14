Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Venedik’te su seviyesi rekoru

’te su seviyesi rekoru

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Venedik’te su seviyesi rekoru
İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı. İtalyan medyası, evini su basan 78 yaşındaki bir Venedikli kadının elektrik çarpması sonucu öldüğünü bildirdi. Son 53 yılda görülen en büyük su baskınında deniz seviyesinin 1.87 metre yükseldiği ifade edildi. Kentte 1966'da su seviyesi 1.94 metre yükselmişti. Kentin en alçak noktalarından San Marco Meydanı ve diğer sokaklarını su basması sonucu sel alarmı verildi. Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venedik’te su seviyesi rekoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN