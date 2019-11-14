Venedik’te su seviyesi rekoru

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kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı. İtalyan medyası, evini su basan 78 yaşındaki bir Venedikli kadının elektrik çarpması sonucu öldüğünü bildirdi. Son 53 yılda görülen en büyük su baskınında deniz seviyesinin 1.87 metre yükseldiği ifade edildi. Kentte 1966'da su seviyesi 1.94 metre yükselmişti. Kentin en alçak noktalarından San Marco Meydanı ve diğer sokaklarını su basması sonucu sel alarmı verildi. Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı.