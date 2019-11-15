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Alkollü adam, tramvayda hamile kadına saldırdı!

’da alkollü adam, tramvayda hamile bir kadına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:40

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir tramvayda meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen bir adam, hamile bir kadına saldırdı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tramvayda alkollü bir kişi, sebepsizce hamile kadına saldırdı. Kadın daha sonra bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

41 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve cezai soruşturma başlatıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Alkollü adam, tramvayda hamile kadına saldırdı!
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