Avrupa Rohingya Konseyinden Myanmar ordusu komutanları için tutuklama talebi

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin vermesinin ardından, Myanmar ordusunun komutanları için tutuklama emri çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kyaw, UCM'nin perşembe günü Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili verdiği karara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Mahkemenin verdiği kararın geç geldiğini belirten Kyaw, "Bu kesinlikle Rohingya meselesi ile ilgili olumlu gelişmelerden biri. Uluslararası toplum, Rohingyalara yapılan soykırımı durdurmakta yetersiz kaldı." dedi.

Kyaw, "Bu karar Myanmar rejimi ve askeri liderleri üzerinde kesinlikle bir baskı oluşturacaktır fakat Rohingyaların çektiği ızdırabı hafifleteceğini düşünmüyorum. Bir sonraki adım, soykırıma sebep olan Myanmar ordusunun liderleri için hızlı bir şekilde uluslararası tutuklama emri çıkarılması olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bangladeş'teki durumun daha da kötüye gittiğine dikkati çeken Kyaw, "İnsanlar, Bhasan Char adlı uzak adaya nakledilme korkusuyla yaşıyor. Myanmar'da ise durum hiçbir açıdan iyileşmedi." diye konuştu.

UCM, perşembe günü, mahkemenin başsavcısı Fatou Bensuda'nın 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebini kabul ederek, soruşturma başlatmasına izin vermişti.

Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin Myanmar ile Bangladeş sınırı arasında insanlığa karşı suç işlendiğini, Arakanlılara karşı etnik kökeni veya dininden dolayı zulüm yapıldığını gösteren makul dayanaklar olduğunu kabul ederek, soruşturma başlatmasına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.