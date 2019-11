Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 31'inci yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 31. yıl dönümünü kutladı. Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Filistin Devleti'nin ilanının 31. yıl dönümü kutlu olsun! Filistin davası bizim davamızdır!" ifadelerini kullandı.

#Filistin Devleti'nin ilanının 31. yıldönümü kutlu olsun! Filistin davası bizim davamızdır!



Congratulations on the 31st anniversary of the proclamation of the State of #Palestine. The Palestinian cause is our cause! pic.twitter.com/zYTgmoK7lt