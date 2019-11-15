Evo Morales: "Demokrasinin iyiliği için seçimlere katılmayabilirim"

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa eden Morales, iltica ettiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da Reuters'a yaptığı açıklamada, "Demokrasinin iyiliği için eğer seçimlerde yer almamı istemiyorlarsa, katılmamak benim için problem olmaz. Sadece neden bu kadar 'Evo korkusu' var bunu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'dan ayrılan Morales Meksika'ya sığındı

Eski Devlet Başkanı Morales'in, yardımcısının ve senato başkanının istifa etmesinin ardından Bolivya'da ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevine Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Muhalif Jeanine Anez getirilmişti.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar, karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı sonuçların ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından muhalif Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Bolivya'daki seçimler ve ardından Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci göndereceği bildirilmişti.