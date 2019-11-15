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Milli duyurdu! onarıldıktan sonra ibadete açıldı

Milli , ’da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:57
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığı belirtildi. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" dedi.

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı
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