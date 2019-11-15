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O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Genç kadın arabada hareketsiz bir şekilde yatıyordu...

'in Malmö kentinden kan donduran bir son dakika haberi geldi. İddiaya gören, yol kenarındaki bir otomobilin içinde bir kadın hareketsiz bir şekilde bulundu. Mahalledekilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler korkunç bir görüntü ile karşılaştılar. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma hakkında basına açıklamada bulunan İsveç polisi, katilin kimliği ile ilgili ilginç bilgilere de yer verdi. İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:58
O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Genç kadın arabada hareketsiz bir şekilde yatıyordu...

Malmö'nün merkezi bir mahallesinde yaşanan olay vatandaşları ve polisleri dehşete düşürdü. İddiaya göre 25 yaşındaki bir kadın bir erkek tarafından vahşice öldürüldü. 'in Malmö kentine bağlı Hyllie mahallesinde bir arabada kadının cansız bedeni bulundu. Dün akşam saatlerinde ihbarı alan Malmö polisi, olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet şube görevlileri arabaya giriş sağladıklarında, genç kadının öldüğünü tespit etti. Polis, yapılan araştırmaların ardından olayı bir cinayet olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

İşte polisin olay ile ilgili basına verdiği bilgiler ver korkunç ölümün detayları...

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O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Genç kadın arabada hareketsiz bir şekilde yatıyordu...
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