O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Genç kadın arabada hareketsiz bir şekilde yatıyordu...

Malmö'nün merkezi bir mahallesinde yaşanan olay vatandaşları ve polisleri dehşete düşürdü. İddiaya göre 25 yaşındaki bir kadın bir erkek tarafından vahşice öldürüldü. İsveç'in Malmö kentine bağlı Hyllie mahallesinde bir arabada kadının cansız bedeni bulundu. Dün akşam saatlerinde ihbarı alan Malmö polisi, olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet şube görevlileri arabaya giriş sağladıklarında, genç kadının öldüğünü tespit etti. Polis, yapılan araştırmaların ardından olayı bir cinayet olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

İşte polisin olay ile ilgili basına verdiği bilgiler ver korkunç ölümün detayları...