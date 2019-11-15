Son Dakika Haberi: Burnunun üzerine küçük bir nokta çıktı hayatı altüst oldu! Akılalmaz olay…

İngiltere'nin Peterborough kentinden akılalmaz son dakika haberi! Peterborough kentinde yaşayan iki çocuk annesi Mandy Pollard'ın burnunun üzerine çıplak gözle zar zor fark edilebilen küçük bir nokta oluştu. Zamanla büyüyen bu noktayı genç kadın başta bir ben ya da sivilce zannetmişti. Ancak hayatını kâbusa döndüren gerçek sonradan ortaya çıktı. Zaman içinde büyümeye başlayan bu nokta yer yer kanıyordu da… Özellikle geceleri kanayan bu nokta, Mandy'yi endişelendirmeye başladı. Genç kadın, zaman kaybetmeden konusunda uzman bir hekimden yardım almaya karar verdi. Genç kadın doktoruyla konuştuktan sonra hiç beklemediği bir cevap ile karşı karşıya kaldı.

İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…