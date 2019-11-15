YPG yıkıyor Türkiye yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG'den kurtardığı bölgelerde hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör örgütlerinin yanı sıra Şam rejimi ve destekçileri ile yabancı ülke koalisyonlarının şimdiye kadar çok sayıda okulu, hastaneyi, sivil yaşam yerlerini, ibadethaneleri yerle bir ettiği raporlara yansıdı. Bunlara karşılık ise Türk askerinin ayağının değdiği yerlerde hayat adeta yeniden sil baştan başlıyor.

PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi

EKSİKLER TESPİT EDİLİYOR

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatı için çalışmaların başladığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okulların tadilatının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.



YENİDEN SU GETİRİLDİ

Daha önce de Rasulayn ve Tel Abyad'da terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu şifa dağıtmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde ayrıca halkın içme suyu sorunu da çözülüyor. Terörden arındırılan bir diğer bölge olan Haseke'de ise hatlarda yapılan onarımın ardın-

dan su ulaştırıldı.



ERMENİ DİN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜLER

Türkiye'nin, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisi Hovsep Bedoyan ve babasının, uğradıkları terör saldırısını en güçlü şekilde telin ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki bölgede uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, başsağlığı diliyoruz" denildi.



ÇOCUKLARI TERÖRİST, OKULLARI CEPHANELİK YAPTILAR

BM Genel Sekreteri'nin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna göre, 24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye'de YPG/PKK da 14 okulu mühimmat deposu olarak kullandı. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulunduğu belirtildi.