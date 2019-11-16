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ABD'de lise maçında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

ABD’nin  eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi..

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.11.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 17:46
ABD'de lise maçında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

ABD'nin eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.





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ABD'de lise maçında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
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