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haberi: Burnunun ucundakini çil sandı! Aslında olan bambaşkaydı!

'de yaşayan 37 yaşındaki iki çocuk annesi kadın hakkında gelen haberi herkesi şaşırttı. Kadın burnunun ucundaki küçücük noktanın hayatını kabusa çevireceğini bilmiyordu. Önceleri çıplak gözle fark edilmesi zor bir nokta iken genç kadın gerçeği öğrendiğinde ise hayatı alt üst oldu. isimli kadın önceleri bunun çil ya da ben olduğunu düşündü ancak zaman içinde büyüyen bu nokta ilerleyen zamanlarda ise kanamaya başladı. Durumdan endişelenen Mandy Pollard doktora gitmeye karar verdi. Acı gerçeği ise doktor kontrolünde öğrendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:07
Son dakika haberi: Burnunun ucundakini çil sandı! Aslında olan bambaşkaydı!

isimli 37 yaşındaki 'de yaşayan iki çocuk annesi kadın hakkında haberi geldi. Burnunun ucunda daha önce önemsemediği ve çil zannettiği küçük bir noktanın hayatını kabusa çevireceğini bilmiyordu. Giderek büyüyen nokta bir süre sonra kanamaya başladı ve sonrası ise dehşet vericiydi. Bu durumdan korkan genç kadın doktor kontrolüne gitmeye karar verdi. Ancak ne olduysa orada oldu. Acı gerçeği öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberi: Burnunun ucundakini çil sandı! Aslında olan bambaşkaydı!
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