Son dakika haberi: Burnunun ucundakini çil sandı! Aslında olan bambaşkaydı!

Mandy Pollard isimli 37 yaşındaki İngiltere'de yaşayan iki çocuk annesi kadın hakkında son dakika haberi geldi. Burnunun ucunda daha önce önemsemediği ve çil zannettiği küçük bir noktanın hayatını kabusa çevireceğini bilmiyordu. Giderek büyüyen nokta bir süre sonra kanamaya başladı ve sonrası ise dehşet vericiydi. Bu durumdan korkan genç kadın doktor kontrolüne gitmeye karar verdi. Ancak ne olduysa orada oldu. Acı gerçeği öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

İşte ayrıntılar...