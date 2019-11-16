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haberi dehşete düşürdü! Hayatının en önemli anıydı! Sonrasında yaşananlar ise tam bir trejedi!

17 yaşında henüz gelecek vadeden çok yetenekli bir keman virtüözüydü. Hayatının en önemli anından sonra ise yaşananlar herkeste şok etkisi yarattı. Edinilen bilgisine göre; aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı. Ancak görülen mahkemede genç kızın toksikoloji raporu sonuçları incelendi. Kanında alkol bulunduğu ancak uyuşturucu madde izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:08
Son dakika haberi dehşete düşürdü! Hayatının en önemli anıydı! Sonrasında yaşananlar ise tam bir trejedi!

17 yaşında genç bir kız. İngiltere'nin Buckinghamshire kentindeki Wycombe Abbey Yatılı Okulu'nda eğitim alıyordu. Okulun sadece bir dönemlik eğitim ücreti bile 13 bin sterlin civarındaydı. Ancak genç kız bir gün hayatının en önemli anından sonra öyle bir şey yaşadı ki herkes şoka girdi. Edinilen bilgisine göre herkes onu uyuşturucu madde sebebiyle öldüğünü düşünüyordu. Ancak görülen mahkemede genç kızın raporu ortaya çıktı. Sonuçlar incelendiğinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Aslında olan bambaşkaydı.

İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika haberi dehşete düşürdü! Hayatının en önemli anıydı! Sonrasında yaşananlar ise tam bir trejedi!
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