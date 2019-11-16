Son dakika haberi dehşete düşürdü! Hayatının en önemli anıydı! Sonrasında yaşananlar ise tam bir trejedi!

Katya Tsukanova 17 yaşında genç bir kız. İngiltere'nin Buckinghamshire kentindeki Wycombe Abbey Yatılı Okulu'nda eğitim alıyordu. Okulun sadece bir dönemlik eğitim ücreti bile 13 bin sterlin civarındaydı. Ancak genç kız bir gün hayatının en önemli anından sonra öyle bir şey yaşadı ki herkes şoka girdi. Edinilen son dakika bilgisine göre herkes onu uyuşturucu madde sebebiyle öldüğünü düşünüyordu. Ancak görülen mahkemede genç kızın raporu ortaya çıktı. Sonuçlar incelendiğinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Aslında olan bambaşkaydı.

İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…