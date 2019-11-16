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Son dakika: 'nin ilçesinde bombalı saldırı! En az 18 sivil hayatını kaybetti

'nin kuzeyindeki ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:21
Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı! En az 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde yer alan El Bab kentinde patlama meydana geldi.

Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat nehrinin batısında bulunan El Bab kenti, 24 Şubat 2017'de 'Fırat Kalkanı' harekatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15'den fazla kişiyi de yaraladı." denildi.

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