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'dan skandal '' çağrısı

'da muhalefet kanadında yer alan , 'nin kuzeyinde oluşturmak amacıyla başlatılan nedeniyle 'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 23:56
Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan en başından beri rahatsız olan Almanya'dan skandal bir hamle daha geldi. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi, harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti..

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Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı
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