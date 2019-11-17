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nerede? Andorra nüfusu ne kadar? İşte bu ülke hakkında ilginç bilgiler ve Andorra harita konumu!

EURO 2020 elemelerinin son haftasında A Milli Futbol Takımı 'ya konuk oluyor. 81 milyonu milli maç heyecanı sarmışken, Andorra ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Özellikle, "Andorra nerede?" ve "Andorra nüfusu ne kadar?" soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Andorra ile ilgili coğrafi ve fiziksel verilere ulaşabilirsiniz. İşte Andorra nerede sorusunun cevabı ve Andorra'nın nüfusu...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 22:32 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 22:32
Andorra nerede? Andorra nüfusu ne kadar? İşte bu ülke hakkında ilginç bilgiler ve Andorra harita konumu!

Avrupa kıtasında yer alan Andorra, 468 kilometrekarelik bir toprak parçasına sahiptir. Bu toprak genişliği ile Andorra, karasal büyüklük olarak dünyada 200'üncü sırada yer alıyor. Andorra, 1278 yılında özgün bir ulus olarak kurulmuştur. Andorra'nın nüfusu 85.082'dir (2012) ve ülkenin kilometresi başına 182 kişi düşmektedir. Andorra'nın para birimi Euro'dur (EUR). Ayrıca, ülke için arama kodu 376 ve Andorra siteleri için en üst düzey internet alanı .ad. uzantılıdır.

İşte Andorra hakkında bilmeniz gerekenler!

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Andorra nerede? Andorra nüfusu ne kadar? İşte bu ülke hakkında ilginç bilgiler ve Andorra harita konumu!
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