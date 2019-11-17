Fransa Senegal'e ait tarihi kılıcı iade etti

Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için başkent Dakar'a gelen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlenen resmi törenle kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a iade etti.

Kolonyal dönemde Fransız sömürgecilerce Tall'ın ailesinden alınarak Fransa'ya götürülen ve Paris'teki Ordu Müzesi'nde sergilenen kılıç, artık Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde sergilenecek.

- Afrika ülkeleri Fransa'daki tarihi eserlerinin iadesini istiyor

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin Kasım 2018'de iadesini talep etmişti.

Dönemin Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, Fransa'dan ülkesine ait eserlerin iadesini talep ettiklerini açıklamış, tamamının iadesi için görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.

Benzer bir talep de 2016 yılında Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından, ülkeye ait tarihi eserlerin iadesi için Fransız makamlarına resmi olarak iletilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl mart ayında sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 26 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuştu.

- Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Afrika'nın batısı ve kuzeyinde, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle 20'den fazla ülkede hakimiyet kuran Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başkent Paris başta olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.