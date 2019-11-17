İran'da halk neden ayaklandı? Gösterilerde istenilen talepler neler?

İran'da halk sokaklara döküldü! İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

GÖSTERİLER HANGİ KENTLERDE ORTAYA ÇIKTI?

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte benzin zammını protesto etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı.

İran İçişleri Bakanı'ndan protestolarla ilgili açıklama