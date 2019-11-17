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'da halk neden ayaklandı? Gösterilerde istenilen talepler neler?

'da benzine yapıldığı açıklandı. Alınan zam kararından sonra İran halkı sokaklara döküldü. Bazı yerlerde kamu binalarının yakıldığı iddia ediliyor. Polis göstericilerle karşı karşıya geldi.  İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır." dedi. İran'ın komşusu 'ta da aynı şekilde devam eden protestolarda ortak noktalar nedir? Ortadoğu'da Irak, Lübnan ve İran'da halk sokaklara dökülüyor. Ortadoğu'daki protestolarda son dakika gelişmeleri...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 12:07
İran'da halk neden ayaklandı? Gösterilerde istenilen talepler neler?

'da halk sokaklara döküldü! İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

GÖSTERİLER HANGİ KENTLERDE ORTAYA ÇIKTI?

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte benzin zammını etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı.

İran İçişleri Bakanı'ndan protestolarla ilgili açıklama

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İran'da halk neden ayaklandı? Gösterilerde istenilen talepler neler?
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