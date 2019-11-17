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Haberi: Başı çok büyük dertte! 'Fotoğraflarımı görürseniz sakın tıklamayın'

İngiltere'de yaşayan Holly Deacon isimli kadının açıklamaları, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan magazin haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, Deacon uzun bir zamandır çok büyük problemlerle karşı karşıya kalmış durumda. Genç kadın, modellik yaparak yaşamını sürdürürken; Instagram sayesinde de şöhretini dünya çapına ulaştırmayı başardı. Öyle ki, Holly'nin Instagram'da yaklaşık 380 bin takipçisi bulunuyor. Hayranları fotoğraflarına beğenip yorum yağdırırken, yaklaşık 10 yıldır başı çok büyük dertte. Karşılaştığı problem karşısında ailesinin de etkilendiğini belirten genç model, anne ve babasını inandırabilmek için dil dökmek zorunda kaldığını belirtiyor. İşte, Holly'nin başına gelen o olay ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 10:55
Son Dakika Haberi: Başı çok büyük dertte! 'Fotoğraflarımı görürseniz sakın tıklamayın'

Holly Deacon, bir süredir İngiltere magazin gündeminin en çok konuşulan kişileri arasında öne çıkıyor. Zira, modellik yaparak yaşamını sürdürmekte olan kadının yaptığı açıklamaları; geniş yankı uyandırdı. Holly Deacon, İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşıyor ve hayatını modellik yaparak sürdürüyor. Gençlik yıllarından itibaren bu meslekle uğraşmaya başlayan kadın, Instagram sayesinde de şöhretine şöhret katarak dünya çapında tanınmaya başladı. Bu sosyal medya platformu sayesinde 380 bin takipçiye ulaşan Deacon'ın paylaştığı her gönderiye yorum ve beğeni yağıyor.

BAŞI ÇOK BÜYÜK DERTTE!

Buna karşın, sosyal medyanın çok büyük bir olumsuzluğu ile de yaşamakta zorunda olan Deacon, 10 yıldır çok büyük bir problemi çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Yaşadığı sıkıntıların aile hayatını da son derece olumsuz etkilediğini belirten genç model, anne ve babasına defalarca açıklama yapmak zorunda kaldığını da açıkladı.

İşte, Holly Deacon'un şaşkınlık veren o problemi ve son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Başı çok büyük dertte! 'Fotoğraflarımı görürseniz sakın tıklamayın'
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