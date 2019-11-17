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Son dakika haberi: 'te iki 'lı öldürüldü

Irak'ın kentinin güneyinde terör örgütü mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.11.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 18:32
Son dakika haberi: Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığınca düzenlendiğini belirten Kemal, "Rıyad nahiyesinin kırsal bölgelerinde 2 DEAŞ'lı öldürüldü." dedi.

Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerde kentin güneyindeki kasaba ve köylerin istikrarını bozmaya çalıştığını dile getirerek, teröristlerin özellikle Rıyad nahiyesinde varlık göstermeye başladığını kaydetti.

Bölgede geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını söyleyen Kemal, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Son dakika haberi: Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü
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