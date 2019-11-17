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Son dakika haberi: sürüyor,sokaklar savaş alanına döndü! Polisi o silahla vurdular…

Çin’in yönetimindeki ada kenti Hong Kong’tan gelen son dakika haberi şok etti. Haziran ayı başından bu yana süren ve kitlesel olarak protestolara yol açan suçluların iadesi yasa tasarısı kentte sokakların savaş alanına dönmesine de sebep olmaya deva ediyor. Göstericilerin yoğun olarak polis ekipleriyle mücadelesinde işler giderek çığırından çıkmaya başladı. Polislerle karşılıklı olarak çatışmaya giren bazı göstericiler emniyet ekiplerine akılalmaz bir silahla saldırmaya ve hatta vurarak yaralamaya başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 19:14
Son dakika haberi: Protestolar sürüyor,sokaklar savaş alanına döndü! Polisi o silahla vurdular…

Çin'e bağlı bulunan Hong Kong'tan Haziran ayı başından bu yana süren prostetolardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz başında başlayan ve kitlesel olarak protestolara neden olan suçluların iadesi yasa tasarısına karşı olan gösterici gruplarının kentin sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden oluyor. Polislerle şiddetli çatışmalara giren göstericilerin kullandığı o akılalmaz silah çoğu emniyet personelinin vurulmasına ve yaralanmasına neden oluyor. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: Protestolar sürüyor,sokaklar savaş alanına döndü! Polisi o silahla vurdular…
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