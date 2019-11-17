Son dakika haberi: Protestolar sürüyor,sokaklar savaş alanına döndü! Polisi o silahla vurdular…

Çin'e bağlı bulunan Hong Kong'tan Haziran ayı başından bu yana süren prostetolardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz başında başlayan ve kitlesel olarak protestolara neden olan suçluların iadesi yasa tasarısına karşı olan gösterici gruplarının kentin sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden oluyor. Polislerle şiddetli çatışmalara giren göstericilerin kullandığı o akılalmaz silah çoğu emniyet personelinin vurulmasına ve yaralanmasına neden oluyor. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm bilgiler…