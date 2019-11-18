ABD göstericileri Hamaney zamları savundu

BUGÜN NELER OLDU

İran'da Cuma günü başlayan benzin zammını protesto gösterileri devam ederken, Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, benzin zammı protestolarında bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemdeyse 1 gösterici öldü. Yezd kenti Başsavcısı Muhammed Haddadzade ise, benzin zammı protestolarında 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldığını bildirdi.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde devam eden ve benzin zammını protesto gösterilerinin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Gösterilerde ölenler olduğunu, bazı kamu mallarının zarar gördüğünü hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı'nın ailesi ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bu eylemleri desteklediği ve teşvik ettiğini savundu.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise protestolarla ilgili, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.