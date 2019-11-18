Andorra nerede? Andorra nüfusu kaç? İşte bu ülke hakkında ilginç bilgiler ve haritadaki yeri

Avrupa kıtasında yer alan Andorra, 468 kilometrekarelik bir toprak parçasına sahiptir. Bu toprak genişliği ile Andorra, karasal büyüklük olarak dünyada 200'üncü sırada yer alıyor. Andorra, 1278 yılında özgün bir ulus olarak kurulmuştur. Andorra'nın nüfusu 85.082'dir (2012) ve ülkenin kilometresi başına 182 kişi düşmektedir. Andorra'nın para birimi Euro'dur (EUR). Ayrıca, ülke için arama kodu 376 ve Andorra siteleri için en üst düzey internet alanı .ad. uzantılıdır.

İşte Andorra hakkında bilmeniz gerekenler!