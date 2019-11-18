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’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

’ın başkenti ’ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:00
Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat'ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi. Roketin düşmesi sonucu şirket binasının önündeki bir araçta da hasar meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde roketin yabancı misyonların ve hükümet tesislerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye düştüğü belirtilmişti. Irak güvenlik kaynakları roketin Yeşil Bölge'ye düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yalandı.

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Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı
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