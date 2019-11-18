Dünyayı ayağa kaldıran son dakika haberi! Önce avladı, sonra poz verdi! Sosyal medya ayağa kalktı!

Yeni Zelanda'da meydana gelen ve hayatını avcılık yaparak kazanan kadının görüntüleri şoke etti. Edinilen son dakika bilgisine göre; 29 yaşındaki Lucy Rose Jaine isimli kadın avladığı hayvanlarla fotoğraf çektiriyor ve bunları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sadece hayvanseverlerin değil herkesin büyük tepkisine yol açan olay ile ilgili sosyal medya çalkalanıyor. Şu anda sekiz aylık hamile olan kadın aynı zamanda ölüm tehditleri aldığını belirterek durumun ciddiyetini de ortaya koydu. Konu ile ilgili son dakika detayları ise korkuttu.

İşte ayrıntılar...