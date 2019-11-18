NASA uyardı! Dünya'ya yaklaşıyor! Hiroşima’daki atom bombasından 15 kat daha güçü
Amerika uzay ajansı NASA'da çalışan bilim insanları son yaptıkları açıklamada asteroitler konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda bilim insanları, dünyaya her 2000 yılda bir asteroidin isabet ettiğini ve şu anda da bir asteroidin Dünya'ya oldukça yaklaştığını belirttiler.
Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:59Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 13:10
NASA, JF1 kod adına sahip bir asteroidin rotasına devam etmesi durumunda Dünya'ya çarpacağını belirtti. Yapılan açıklamalarda bu olayın kısa bir içerisinde gerçekleşme ihtimalinin de epey bir yüksek olduğunun altı çizildi.