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, 'de yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini 'ya teslim etti. Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Kasım 2018'de el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatı, Karadeniz'in tarafsız sular olarak kabul edilen bölgesinde gerçekleştirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.11.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:49
Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna'ya teslim etti. Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Kasım 2018'de el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatı, Karadeniz'in tarafsız sular olarak kabul edilen bölgesinde gerçekleştirildi.

Ukrayna'ya ait "Nikopol", 'Yanı Kapu" ve "Berdyansk" adlı savaş gemileri, Ukrayna'nın Odessa kentine hareket etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili soruşturmanın tamamlanması üzerine gemilerin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, Lahey Tahkim Mahkemesinde sürecin devam edeceğini belirterek, "Amacımız, kuralların ihlalini ortaya çıkarmak ve gerekli tazminatı almaktır." ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL 3 GEMİYE EL KONULMUŞTU

Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında, "kara sularını ihlal ettiği" iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, mayısta, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle 24 mürettebatın serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.

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Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti
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