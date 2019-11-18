Son dakika haberi: Her bir detayı mide bulandırıyor! 19 yaşındaki üniversite öğrencisine önce tecavüz etti, daha sonra...

Tüm dünyada konuşulan son dakika haberi ile ilgili korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana 24 Ağustos Cuma günü kayboldu. Genç kızın cansız bedeni bulunurken, cinayet ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Cuma günü kahverengi bol pantolonu ve siyah bir el çantasıyla postaneye girerken görüntülenen sinema öğrencisi aradan saatler geçmesine rağmen evine dönmeyince ailesi ve arkadaşları endişelenerek polise haber vermişti. Yaklaşık iki ay sonra bulunan genç kızın cesedi katilinin açıklamasından sonra bulundu. Katilin açıklamalarında verdiği ifadeler ise şoke etti. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…