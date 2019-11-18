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haberi: Her bir detayı mide bulandırıyor! 19 yaşındaki üniversite öğrencisine önce tecavüz etti, daha sonra...

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yaşanan korkunç olayı mide bulandırdı. Tüm dünyada yankı uyandıran görüntülerde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana 24 Ağustos Cumartesi günü kayboldu. Son olarak kahverengi bol pantolon ve siyah bir el çantasıyla postaneye girerken görüntülenen sinema öğrencisinin kayıp olması ile ilgili korkunç detaylar aylar sonra ortaya çıktı. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:20
Son dakika haberi: Her bir detayı mide bulandırıyor! 19 yaşındaki üniversite öğrencisine önce tecavüz etti, daha sonra...

Tüm dünyada konuşulan haberi ile ilgili korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana 24 Ağustos Cuma günü kayboldu. Genç kızın cansız bedeni bulunurken, cinayet ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Cuma günü kahverengi bol pantolonu ve siyah bir el çantasıyla postaneye girerken görüntülenen sinema öğrencisi aradan saatler geçmesine rağmen evine dönmeyince ailesi ve arkadaşları endişelenerek polise haber vermişti. Yaklaşık iki ay sonra bulunan genç kızın cesedi katilinin açıklamasından sonra bulundu. Katilin açıklamalarında verdiği ifadeler ise şoke etti. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Her bir detayı mide bulandırıyor! 19 yaşındaki üniversite öğrencisine önce tecavüz etti, daha sonra...
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