Son Dakika Haberi: İki doçent üniversitede uyuşturucu ürettiler! Akılalmaz olay…

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşanan son dakika olayı akıllara ünlü diziyi getirdi. Kimya öğretmenleri Terry Bateman (solda) ve Bradley Allan Allen Rowland (sağda) okullaboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.
KÖTÜ KOKULARDAN ŞÜPHELENDİLER!
Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ile 40 yaşındaki Bradley Allen Rowland'ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.