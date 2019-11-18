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Haberi: İki doçent üniversitede uyuşturucu ürettiler! Akılalmaz olay…

ABD’nin Arkansas eyaletinde yaşanan olayı akıllara durgunluk verdi. Terry Bateman ve Bradley Allen Rowland adlı kimya öğretmenleri çalıştıkları üniversitenin kimya laboratuvarında uyuşturucu üretirken yakalandılar. ABD medyası iki doçentin haberini ünlü suç dizisi ’e benzetti. İşte akılalmaz ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:40
Son Dakika Haberi: İki doçent üniversitede uyuşturucu ürettiler! Akılalmaz olay…

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşanan olayı akıllara ünlü diziyi getirdi. Kimya öğretmenleri Terry Bateman (solda) ve Bradley Allan Allen Rowland (sağda) okullaboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

KÖTÜ KOKULARDAN ŞÜPHELENDİLER!

Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ile 40 yaşındaki Bradley Allen Rowland'ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

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Son Dakika Haberi: İki doçent üniversitede uyuşturucu ürettiler! Akılalmaz olay…
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