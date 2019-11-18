Yunan mülteci kampında insanlık dışı olay! 9 aylık bebek susuzluktan can verdi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli" dedi. Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

15 BİN KİŞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.

17 ÜLKEDEN GÖÇMEN VAR

Kavga, çatışma ve tecavüz olayları nedeniyle sık sık gündeme gelen Moria'da, 17 farklı ülke vatandaşı mülteci ve göçmen yaşıyor. Yunan hükümetinin kamptaki 4 bin kişiyi kasım sonuna kadar Yunanistan anakarasına nakletme projesi, altyapı yetersizliği nedeniyle çok ağır ilerliyor. Türkiye'deki mülteci kamplarını ziyaret eden Yunan gazeteci Liana Spyropoulou,Türkiye'deki kamplar için "5 yıldızlı otel" benzetmesi yapmıştı. Ayrıca "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak utanıyorum" demişti.