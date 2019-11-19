Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!

'ndan ABD'ye !

: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada ABD'nin yasa dışı yerleşi kararına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetimi'nin, bu kere Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur.

Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdürecektir.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN