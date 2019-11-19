Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dünyayı ayağa kaldıran son dakika haberi! Önce avladı, sonra poz verdi!

Dünyayı ayağa kaldıran haberi! Önce avladı, sonra poz verdi!

Hayatını avcılık yaparak kazanan 29 yaşındaki kadın hakkında haberi geldi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ölüm tehditleri alan kadının üzerinde sadece iç çamaşırı varken, öldürdüğü hayvanlarla paylaştığı kareler olay oldu. Sosyal medyada büyük tepki uyandıran olay; 'nın Wanaka kentinde gerçekleşti. isimli kadının geçimini avcılık yaparak sağlaması aynı zamanda bu hayvanlarla pozlar vermesi hayvanseverlerin dışında herkesin tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:19
Dünyayı ayağa kaldıran son dakika haberi! Önce avladı, sonra poz verdi!

'da meydana gelen ve hayatını avcılık yaparak kazanan kadının görüntüleri şoke etti. Edinilen bilgisine göre; 29 yaşındaki isimli kadın avladığı hayvanlarla fotoğraf çektiriyor ve bunları hesabından paylaşıyor. Sadece hayvanseverlerin değil herkesin büyük tepkisine yol açan olay ile ilgili sosyal medya çalkalanıyor. Şu anda sekiz aylık hamile olan kadın aynı zamanda ölüm tehditleri aldığını belirterek durumun ciddiyetini de ortaya koydu. Konu ile ilgili son dakika detayları ise korkuttu.

İşte ayrıntılar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyayı ayağa kaldıran son dakika haberi! Önce avladı, sonra poz verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN