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Fransa'da "" konusunda yeni adımlar atılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , konusunda gelecek haftalarda yeni adımlar atılacağını ve bu konuda valilere yeni talimatlar vereceğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.11.2019 22:13
Fransa'da Siyasal İslam konusunda yeni adımlar atılacak

Macron, Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasal İslam düşüncesine sahip olanların, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde yarışmaması fikrine karşı olduğunu belirtti.

Bu sorunun seçimlere katılımı yasaklayarak çözülemeyeceğini ifade eden Macron, siyasal İslam ile mücadeleyi önemsediğini vurguladı.

Macron, siyasal İslam konusunda gelecek haftalarda yeni adımlar atılacağını ve İçişleri Bakanlığının bu konuda valilere yeni talimatlar vereceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı semtlerde ve mahallelerde Cumhuriyet ile bağını koparmak isteyenler yeni projeler geliştiriyor. Bunlar havuzlarda (Müslüman) kadınlar için belli saatlerin ayrılmasını istiyor. Artık kadın erkek karışık havuz istemiyorlar. Onlar Cumhuriyeti değil siyasal İslamı ve çocukların okula gitmemesini tercih ediyorlar. Bu sorunların ilk muhatabı Belediye Başkanlarıdır. Devlet bu konuda adımlar atıyor ve atmaya devam edecek. (Siyasal İslam ile) Mücadele konusunda size güvenebileceğimi biliyorum. Siz de bana güvenebilirsiniz. Cumhuriyetin yasalarına uymayan dernek ve okulları kapatarak onlarla mücadele edebiliriz. Başka şekilde olmaz."

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Fransa'da "Siyasal İslam" konusunda yeni adımlar atılacak
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