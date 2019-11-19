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hükümeti protestoların kontrol altına alındığını açıkladı

yönetimi, ülkede petrol fiyatlarına yapılan zam sonrası başlayan şiddetli protestoların kontrol altına alındığını açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:46

İran yasal sözcüsü Gholamhossein Esmaili, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hükümet karşıtı protestoların devam etmesi durumunda 'ciddi' önlemler alınacağı uyarısı sonrası, ülke genelinde durumun kontrol altına alındığını söyledi. Geçen hafta başlayan protestolar sonrası ülkede uygulanan internet yasağına rağmen Pazartesi gecesi sosyal medyada yer alan paylaşımlar, protestoların hala devam ettiğini göstermiş, bunun yanında ayrıca sokaklardaki güvenlik güçleri sayısının artırıldığı izlenmişti.
Esmaili, Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında, "Ülkede yeniden barış sağlandı" dedi. Yetkililer ayrıca, aralarında polislerin de bulunduğu birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık bin eylemcinin tutuklandığını açıkladı.

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İran hükümeti protestoların kontrol altına alındığını açıkladı
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