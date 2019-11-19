İran’daki eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

İran'da benzine cuma günü yapılan yüzde 300 zamma yönelik protestolar sürerken, hükümet zamdan elde edilecek gelirin bir kısmının dar gelirli kişilere dağıtılacağını açıkladı. Tahran yönetimi, elde edilen gelirden ailelere 55 bin tümen ile 205 bin tümen arasında destek verileceğini duyurdu. İranlı yetkililer protestoların ilk üç gününde 12 kişinin öldüğünü duyurdu. Uluslararası ajanslara göre üke genelindeki gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı. İran ile ABD arasındaki gösteri polemiği de devam etti, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç" dedi.