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Kampüsü işgal eden göstericiler gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Kampüsü işgal eden göstericiler gözaltına alındı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi'ni terk etmeye başladı. Yüzlerce protestocu, Polytechnic Üniversitesi kampüsünden gözaltına alınma endişesiyle çıkmaya başladı ancak polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşınca geri döndü. Hong Kong polisi, daha sonra işgal altındaki üniversiteden çıkan göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek gözaltına aldı. Polytechnic Üniversitesi'nde bir polis, önceki gün protestocuların attığı okla yaralanmıştı. Hong Kong'da haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolarda, son haftalarda göstericiler ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı. Kentte hazirandan bu yana 4 bin protestocu gözaltına alındı.
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Kampüsü işgal eden göstericiler gözaltına alındı
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