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’nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskın

Polis Teşkilatı, başkent ’nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:35

Moskova'nın banliyö bölgelerinden Serpukhov semtinde ihbar üzerine harekete geçen polisler, uyuşturucu üretilen laboratuvara operasyon düzenledi. Laboratuvarda yaklaşık 4,5 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Çetenin uyuşturucuları internet üzerinden gelen siparişler üzerine adreslere gönderdiği ortaya çıkarıldı. Polis baskını sırasında laboratuvarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 kimyagerin Ukrayna vatandaşı olduğu bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, "Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları, Moskovalı meslektaşları ile birlikte, en büyük yeraltı laboratuvarının sentetik uyuşturucu üretimi faaliyetlerini engelledi" mesajıyla operasyon görüntülerini paylaştı.

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Rusya’nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskın
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