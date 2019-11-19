Ses sanatçısını parola ile dolandırdılar!

Son yıllarda binlerce kişiyi dolandıran telefon sahtekârlarının son kurbanı İstanbul Şişli'deki evinde annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki koro sanatçısı Gülsüm Nüket Yücel oldu. Geçtiğimiz aylarda Yücel'i ev telefonundan arayan dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütüne satıldığını söyledikleri kadından para istediler. Ancak şebeke işe gizem katıp 'parola' kullanmasını istedi.

PAROLA: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Annesini yalnız bırakamayacağını söyleyen Gülsüm Nüket Yücel, evine gelen bir kişiye önce 4 bin 500 TL ve aile yadigârı 50 bin liralık 2 kolye verdi. Birkaç gün sonra tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez bankadaki paralarını istedi. Yücel, bankadan çektiği 118 bin TL'yi evine gelen bir başka kişiye, "Aslan yürek demir bilek" parolasını duyduktan sonra teslim etti. Ardından da diğer bankalardaki 35 bin, 120 bin, 20 bin ve 120 bin değerindeki altınlarını şebekeye verdi.

OTURDUĞU EVİNİ SATIP PARASINI VERDİ

Paranın bittiğini anlayan şebekenin bir sonraki hedefi ise Yücel'in Maltepe'deki dairesi oldu. "Operasyonda emlakçı ve tapu görevlileri var. Bir emlakçı bul ve evi sat. Satış gerçek olmayacak" yalanına inanan kadın, evini 360 bin TL'ye satıp parayı dolandırıcılara verdi. Yücel'e para ve ziynet eşyalarını her teslim edişinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedirten dolandırıcıların gözü doymadı.

"HEPSİ NUMARAYDI" DİYEREK DALGA GEÇTİLER

Son olarak 15 bin ve 20 bin TL tutarlarında 2 ayrı kredi çektiren çete üyeleri son aramada "Sizi dolandırdık, hepsi numaraydı" dedi. Toplam 862 bin 500 TL'sini kaptıran Yücel, soluğu poliste aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ses sanatçısını dolandıran iki şüpheli tespit edildi. Mahmut Y. Ve Rıfat A. Olduğu tespit edilen iki şüpheli yaşlı kadını dolandırmadığını iddia etsede meydana gelen olayda iki şüphelinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 10'ar yıla kadar hapis cezaları istenen iki şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.