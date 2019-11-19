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Haberi: Yeni doğurduğu bebeğini diri diri gömdüğü iddia ediliyordu! O görüntüler…

Yeni doğan bebeğini diri diri gömdüğü iddia edilen genç kadının davasında gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve tüm dünyada manşet olan davada 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson adlı kızın hikâyesi tüyler ürpertmişti. 'da yaşayan Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyordu. Şuanda 20 yaşında olan genç kız ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma gibi suçlardan hâkim karşısına çıkmıştı. Mahkemede bu görüntüler gösterilince ise ortalık buz kesti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:52
Son Dakika Haberi: Yeni doğurduğu bebeğini diri diri gömdüğü iddia ediliyordu! O görüntüler…

2 yıl önce bebeğini diri diri gömdüğü iddiasıyla mahkeme karşısında çıkan ve davası devam eden Brooke Skylar Richardson ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Tüm dünyada manşet olan dava sonuçlandı. 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson adlı genç kızın tüyler ürperten hikâyesinin dinlendiği mahkemede karar çıktı.

GİZLİCE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ DİRİ DİRİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORDU

'da yaşayan Brooke Skylar Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyordu. Şu anda 20 yaşında olan Brooke, ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.

Brooke Skylar Richardson, 2017 yılında gerçekleşen olayda, adını Annabelle koyduğu çocuğunun ölü doğduğunu iddia ediyordu.

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Son Dakika Haberi: Yeni doğurduğu bebeğini diri diri gömdüğü iddia ediliyordu! O görüntüler…
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