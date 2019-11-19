Son Dakika Haberi: Yeni doğurduğu bebeğini diri diri gömdüğü iddia ediliyordu! O görüntüler…

2 yıl önce bebeğini diri diri gömdüğü iddiasıyla mahkeme karşısında çıkan ve davası devam eden Brooke Skylar Richardson ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm dünyada manşet olan dava sonuçlandı. 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson adlı genç kızın tüyler ürperten hikâyesinin dinlendiği mahkemede karar çıktı.

GİZLİCE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ DİRİ DİRİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORDU

Ohio'da yaşayan Brooke Skylar Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyordu. Şu anda 20 yaşında olan Brooke, ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.

Brooke Skylar Richardson, 2017 yılında gerçekleşen olayda, adını Annabelle koyduğu çocuğunun ölü doğduğunu iddia ediyordu.