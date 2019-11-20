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’de botu alabora oldu

’de açıklarında dün akşamüstü saatlerinde alabora olan botundaki 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.11.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 07:30
Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz'i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan "Alarmphone" isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya'ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir göçmen trajedisi yaşandı.

Alarmphone'u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak göçmenlerden 30'unun kurtarıldığını 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda göçmen bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.



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Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu
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