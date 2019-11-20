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Bu görüntüler sosyal medyayı kırdı geçirdi! Gürültü ihbarına giden polis...

'de gece saatlerinde okul bahçesinde basketbol oynayan gençler çevre sakinleri tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katıldı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:22

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinin Redmond bölgesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir okulun bahçesinde basketbol oynayan gençler, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katılarak basketbol oynadı.

Redmond Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kim kazandı bilmiyoruz, ama çok eğlendik" yorumu yapıldı. Öte yandan, paylaşılan görüntüleri binlerce kişi beğenirken, sosyal medya kullanıcılarından birinin, 'Polislerden birinin topu çaldığını gördüm. Bu hırsızlık. Bunun için soruşturma açılmasını talep ediyorum' yorumu ise çok sayıda beğeni aldı.

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Bu görüntüler sosyal medyayı kırdı geçirdi! Gürültü ihbarına giden polis...
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