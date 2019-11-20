Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Almanya'nın 1984-1994 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Richard Von Weizsacker'ın 59 yaşındaki doktor oğlu Fritz von Weizsacker, dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Charlottenburg Sarayı yakınındaki Schlosspark Kliniğinde yaşandı.

Fritz Von Weizsacker klinikte düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada seyircilerin arasından aniden çıkarak kendisine doğru koşan bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Seyircilerden biri ise saldırganı durdurmaya çalıştığı sırada ağır yaralandı. 59 yaşındaki doktor, olay yerinde hayatını kaybederken salonda bulunan dinleyiciler bıçaklı saldırganı yakalayarak polise teslim etti.

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