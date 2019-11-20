Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Eski Almanya Cumhurbaşkanı 'ın oğlu Fritz Von Weizsacker uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:41

Almanya'nın 1984-1994 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Richard Von Weizsacker'ın 59 yaşındaki doktor oğlu Fritz von Weizsacker, dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Charlottenburg Sarayı yakınındaki Schlosspark Kliniğinde yaşandı.
Fritz Von Weizsacker klinikte düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada seyircilerin arasından aniden çıkarak kendisine doğru koşan bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Seyircilerden biri ise saldırganı durdurmaya çalıştığı sırada ağır yaralandı. 59 yaşındaki doktor, olay yerinde hayatını kaybederken salonda bulunan dinleyiciler bıçaklı saldırganı yakalayarak polise teslim etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu bıçaklanarak öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN