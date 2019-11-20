Hükümete 45 gün süre verdiler

BUGÜN NELER OLDU

IrakMeclisi'nde milletvekili bulunan siyasi partiler, hükümetin göstericilerin taleplerinin de yer aldığı reformları 45 gün içinde gerçekleştirmemesi durumunda güvenoyunu çekeceklerini ve erken seçim kararı alacaklarını açıkladı. İstifası istenen Başbakan Abdulmehdi, görevi bırakırsa yönetimde kaos yaşanacağı ve ülkede belirsizliğin hakim olacağını öne sürüyor. Irak'ta 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ile İran'ın etkinliğini protesto amacıyla gösteriler düzenleniyor.