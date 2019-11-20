İsrail işgaline destek veren ABD’ye tepki

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa ettiği Yahudi yerleşimlerinin "uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediklerini" açıklamasına tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo'nun, Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmasına Twitter hesabından yaptığı, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" açıklaması ile tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD yönetiminin, bu kere Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir" ifadelerine yer verildi.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) de ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının, bölgede şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapısını açtığını belirtti. ABD'nin aldığı karara dünyanın dört bir yanından da tepki yağdı. Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi. Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yerleşim birimleri faaliyetlerine ilişkin politikasının değişmediğini, tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti.