Nişanlısına banyoda dehşeti yaşattı! Tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi…

İngiltere'de yaşanan olayın her ayrıntısı tüyler ürpertti. Bir süredir ülke gündeminde yer alan korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 8 yıldır birliktelik yaşayan nişanlı çift evlilik hazırlıkları yapmaya başladığı günlerde 38 yaşındaki Roderick'in ilginç takıntısı her şeyi bir anda değiştirdi.

Çift ba şbaşa kaldığında, Roderick, kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giyiyordu. Nişanlısının bu takıntısı karşısında uzunca bir süre baş etmeye çalışan kadın, belli bir zamandan sonra bunu kabul edemedi. Öyle ki, 34 yaşındaki Amy, başka birisi ile gizlice buluşup görüşmeye başlamıştı. Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye döndü. Amy ile tartışmaya başlayan nişanlısından korkan Amy banyoya kaçtı. Ancak korkunç olay tam da burada başına geldi.

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