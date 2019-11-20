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Nişanlısına banyoda dehşeti yaşattı! Tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi…

'de 38 yaşındaki Roderick Deakin-White adlı adam 34 yaşındaki nişanlısına dehşeti yaşattı. 8 yıldır birlikte olan çiftin evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada yaşadıkları olay adeta kan dondurdu. Nişanlısının garip davranışlarından rahatsız olan Amy bu durumdan bir çıkış yolu aramaya başladı. Amy'nin başka birisi ile gizli gizli görüşmeye başladığını öğrenen Roderick Deakin-White genç kadına adeta dehşeti yaşattı. Nişanlısından korkan Amy banyoya girdiği anda korku filmi senaryolarını andıran bir olayın merkezinde yer aldı. Tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:20
Nişanlısına banyoda dehşeti yaşattı! Tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi…

'de yaşanan olayın her ayrıntısı tüyler ürpertti. Bir süredir ülke gündeminde yer alan korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 8 yıldır birliktelik yaşayan nişanlı çift evlilik hazırlıkları yapmaya başladığı günlerde 38 yaşındaki Roderick'in ilginç takıntısı her şeyi bir anda değiştirdi.

Çift ba şbaşa kaldığında, Roderick, kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giyiyordu. Nişanlısının bu takıntısı karşısında uzunca bir süre baş etmeye çalışan kadın, belli bir zamandan sonra bunu kabul edemedi. Öyle ki, 34 yaşındaki Amy, başka birisi ile gizlice buluşup görüşmeye başlamıştı. Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye döndü. Amy ile tartışmaya başlayan nişanlısından korkan Amy banyoya kaçtı. Ancak korkunç olay tam da burada başına geldi.

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Nişanlısına banyoda dehşeti yaşattı! Tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi…
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