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Son dakika: Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 kabı ele geçirildi! O anlar kameraya kaydedildi

Rasulayn'dan son dakika gelişmesi... TSK roket lançerini ele geçirdi. (), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı () kabı ele geçirildiğini bildirdi. O anlar kameralara yansıdı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:20
Son dakika: Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi! O anlar kameraya kaydedildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Rasulayn'da teröristlerin silah imalathanesi bulunu!

Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

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Son dakika: Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi! O anlar kameraya kaydedildi
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