Son dakika haberi: Vücudunda pek çok bıçak yarası ve kafaya tek kurşun… Annesi tarafından bulundu!

Fitness modelliği ve spor eğitmenliği yapan 23 yaşındaki Alondra evinin ortasında kanlar içinde bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan anne, endişe edip kızının evine gittiğinde kan donduran manzara ile karşılaştı. Kızının cansız bedenini yerde gören anne, gözyaşlarına boğulurken cinayetin ayrıntıları tüyler ürpertti. Olay Baja California eyaletinin en büyük şehri olan Tijuana'da gerçekleşti. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

ANNESİ TARAFINDAN BULUNDU! TÜYLER ÜRPERTEN OLAY!

Fitness modeli ve spor eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki genç kadın, annesi tarafından evinde ölü bulundu. Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu…