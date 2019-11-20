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haberi: Vücudunda pek çok bıçak yarası ve kafaya tek kurşun… Annesi tarafından bulundu!

Meksika’nın kuzeybatısında yer alan Tijuna’da gerçekleşen olayı tüyler ürpertti. Fitness modeli ve spor eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki genç kadın annesi tarafından evinde ölü bulundu. Cinayetin detayları ise adeta kan dondurdu. Bir süre boyunca kızından haber alamayan kadın, kızının iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla evine gittiğinde kan donduran manzara ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:27
Son dakika haberi: Vücudunda pek çok bıçak yarası ve kafaya tek kurşun… Annesi tarafından bulundu!

Fitness modelliği ve spor eğitmenliği yapan 23 yaşındaki Alondra evinin ortasında kanlar içinde bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan anne, endişe edip kızının evine gittiğinde kan donduran manzara ile karşılaştı. Kızının cansız bedenini yerde gören anne, gözyaşlarına boğulurken cinayetin ayrıntıları tüyler ürpertti. Olay Baja eyaletinin en büyük şehri olan Tijuana'da gerçekleşti. İşte korkunç haberinin ayrıntıları…

ANNESİ TARAFINDAN BULUNDU! TÜYLER ÜRPERTEN OLAY!

Fitness modeli ve spor eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki genç kadın, annesi tarafından evinde ölü bulundu. Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu…

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Son dakika haberi: Vücudunda pek çok bıçak yarası ve kafaya tek kurşun… Annesi tarafından bulundu!
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