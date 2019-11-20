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Terör örgütü okulu vurdu: 3 ölü, 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Dünya
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Terör örgütü okulu vurdu: 3 ölü, 8 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyünde bir okulu havanlarla vurduğunu, 3 sivilin öldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı saldırılar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, PKK/ YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Terör örgütünün ilçe merkezine attığı havan mermisi de hastane yanına düştü. Bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
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Terör örgütü okulu vurdu: 3 ölü, 8 yaralı
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