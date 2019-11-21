Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş

eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş

'nın eski cumhurbaşkanlarından 'in oğlu Fritz von Weizsacker, Salı günü Berlin'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Alman basınında yer alan haberlere göre Weizsacker, ailesinden intikam almak isteyen biri tarafından öldürüldü. Saldırganın eski Cumhurbaşkanı Richard Weizsacker'i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnem Savaşına öldürücü zehirli kimyasallar göndermekle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırgan, eski Cumhurbaşkanı 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlu Fritz von Weizsacker'i öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:58
Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Richard Von Weizsacker'in oğlu Fritz von Weizsacker, Salı günü Berlin'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Alman basınında yer alan haberlere göre Weizsacker, ailesinden intikam almak isteyen biri tarafından öldürüldü. Saldırganın eski Cumhurbaşkanı Richard Weizsacker'i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnem Savaşına öldürücü zehirli kimyasallar göndermekle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırgan, eski Cumhurbaşkanı 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlu Fritz von Weizsacker'i öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

Richard Von Weizsacker, 1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Richard Von Weizsacker'in dört çocuğundan biri olan Fritz Von Weizsacker, Freiburg, Boston ve Zürih'te görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Berlin Schlosspark Hastanesinde çalışıyordu.

Fritz Von Weizsacker, Salı akşamı dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı Schlosspark Hastanesinde verdiği seminer sırasında bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürüldü. Kamuya açık olan semineri takip eden bir polis memuru da olaya müdahale etmek isterken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin olay esnasında görevli olmadığı açıklanmıştı. Saldırgan, bir psikiyatri kliniğine yatırılırken cinayetle ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN